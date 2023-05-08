Врач-диетолог Мухина рассказала, чем лучше всего питаться после 40 лет

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, чем лучше всего питаться после 40 лет, чтобы улучшить состояние здоровья.

В беседе с Nation News врач рекомендовала после 40 лет сдать анализ на пищевую непереносимость.

По словам эксперта, необходимо составить рацион питания таким образом, чтобы он приносил максимальную пользу организму.

«После 40 лет мы переходим на сбалансированное по жирам, белкам и углеводам питание. Также рацион должен быть сбалансирован по калорийности и нужно рассчитывать свой основной обмен, который определяется по формуле», — поделилась Мухина.

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