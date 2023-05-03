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Врач Нечаева: расширенную первую помощь имеют право оказывать только квалифицированные люди

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Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева рассказала, кто, согласно новому закону, может оказывать первую помощь пострадавшим.
Врач Нечаева: расширенную первую помощь имеют право оказывать только квалифицированные люди
  • РИА Новости

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в статью 31 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», где среди прочего закрепляется понятие «первая помощь».

«В этом законе обозначено, что первую помощь — расширенную — будут оказывать не неограниченное количество лиц, то есть любой человек, а только сотрудники МВД, спасатели, пожарные, военнослужащие, учителя и иные обученные на курсах люди», — прокомментировала Нечаева для РИАМО.

Базовую первую помощь, по её словам, могут оказывать как сами пострадавшие, так и находящиеся поблизости люди.

Закон вступит в силу 1 марта 2024 года.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

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