Путин поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки педагогам
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«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта «Профессионалитет», — говорится в перечне поручений главы государства.
Кроме того, Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.
В конце марта Путин заявил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.