Путин поручил кабмину рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки педагогам

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 октября рассмотреть вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам в рамках проекта «Профессионалитет».

«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта «Профессионалитет», — говорится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, Путин поручил РСПП до 1 июня представить идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес.

В конце марта Путин заявил, что экономика России демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний.