Нутрициолог Мельникова назвала яйца с овощами хорошим вариантом завтрака
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Самый полезный выбор — каша — гречневая, овсяная, перловая, пшённая, сообщила она в интервью Радио Sputnik.
Также полезным продуктом на завтрак являются яйца, особенно с добавлением овощей, и молочные продукты, которые являются источником витамина D, калия, кальция, добавила Мельникова.
В ряду продуктов, заряжающих энергией, нутрициолог также назвала апельсины и горький шоколад. Эти продукты особенно полезны для тех, кто регулярно испытывает недостаток сна, уточнила она.
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