Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал правильным особый контроль ФНС за уклоняющимися от налогов.

Соответствующее заявление он сделал в своём Telegram.

«С развитием современных технологий возникли новые профессии, возможности, но вместе с тем и новые способы обхода закона и обогащения за счёт граждан. Зарабатывая большие состояния на доверии людей, некоторые, как мы видим, используют мошеннические схемы, чтобы не платить налоги», — написал он, отметив, что иногда речь идёт о миллионах и миллиардах.

По его мнению, зачастую такими злоумышленниками являются те, кто пытается «учить жизни, освоив социальные сети».

«Правильно, когда подобные вопросы на особом контроле Федеральной налоговой службы, сегодня она оснащена всем необходимым для выявления таких преступлений», — подчеркнул он.

По мнению Володина, взысканные с соответствующих лиц финансовые средства должны пойти на ремонт школ, больниц, поддержку российских солдат и офицеров и т. д.

Ранее источник RT заявил, что ФНС и правоохранительные органы могут проверить Ксению Собчак, Ксению Бородину, Дарью Зотееву (Инстасамку) и ещё ряд блогеров на неуплату налогов.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.