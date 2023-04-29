Серовский районный суд заключил под стражу второго фигуранта дела о пожаре в Сосьве Свердловской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Лицо, фактически выполняющее управленческие функции у индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке древесины на территории пос. Сосьва, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК России, ст. 168 УК России», — говорится в сообщении.

Мужчина арестован до 26 июня 2023 года.

Ранее суд арестовал ещё одного фигуранта дела о пожаре в Сосьве.

В Следственном комитете сообщили, что в результате пожара в посёлке погибли два человека.

Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат пострадавшим в результате пожара жителям посёлка Сосьва.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в посёлке Сосьва после пожара.