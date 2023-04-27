Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве

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Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в посёлке Сосьва после пожара.
Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Куренков и Куйвашев побывали на месте пожара, пообщались с местными жителями.

«После общения с людьми... и Куренков, и Куйвашев связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем», — рассказал Песков.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух.

Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат пострадавшим в результате пожара жителям посёлка Сосьва.

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