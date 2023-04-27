Глава МЧС и губернатор Свердловской области доложили Путину о ситуации в Сосьве
- © ГУ МЧС России по Свердловской области
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Куренков и Куйвашев побывали на месте пожара, пообщались с местными жителями.
«После общения с людьми... и Куренков, и Куйвашев связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем», — рассказал Песков.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух.
Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат пострадавшим в результате пожара жителям посёлка Сосьва.