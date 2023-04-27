В Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям посёлка Сосьва

Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям посёлка Сосьва, пострадавшего в результате пожара.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 млн рублей», — говорится в заявлении.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух. СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва.