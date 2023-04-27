В Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям посёлка Сосьва

Короткая ссылка
Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям посёлка Сосьва, пострадавшего в результате пожара.
В Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат жителям посёлка Сосьва
  • © ГУ МЧС России по Свердловской области

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информационной политики региона.

«Для осуществления различных выплат, положенных жителям, губернатором принято решение о выделении из резервного фонда правительства Свердловской области порядка 95 млн рублей», — говорится в заявлении.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух. СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить