СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва Свердловской области

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Два уголовных дела возбуждено по факту пожара в посёлке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва Свердловской области
  • РИА Новости

«В Сосьвинском городском округе... территориальным следственным отделом СК России возбуждены два уголовных дела», — говорится в заявлении.

Первое дело возбуждено по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период.

Второе дело завели по ст. 109 УК России по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого обнаружено в ходе тушения пожара в одном из уничтоженных огнём домов.

Ранее стало известно, что оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что большинство техногенных и лесных пожаров на территории региона локализовано.

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