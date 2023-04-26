Оперативная группа МЧС России прибыла в Свердловскую область в связи с пожарами

Оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.

«Оперативная группа во главе с заместителем главы МЧС России Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что в настоящий момент в населённых пунктах Сосьва, Таёжный, Висим, Прогресс и Неустроева пожары локализованы, спасатели продолжают работы по ликвидации возгораний.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что почти 180 строений сгорели за сутки в шести крупных пожарах в регионе.