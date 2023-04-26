Почти 180 строений сгорели за сутки в шести крупных пожарах в Свердловской области

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В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что почти 180 строений сгорели за сутки в шести крупных пожарах в регионе.
Почти 180 строений сгорели за сутки в шести крупных пожарах в Свердловской области
  • РИА Новости

Как отметили в МЧС, в регионе всего действовало шесть крупных возгораний. Благодаря работе спасателей удалось не допустить распространения огня на более чем 1,2 тыс. жилых домов в таких посёлках, как Таёжный и Сосьва.

«При этом в результате пожаров огнём были уничтожены 178 строений, в том числе 134 жилых дома», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что, помимо жилых домов, сгорели 32 нежилые постройки, магазин и ряд других объектов.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар в посёлке Сосьва в Свердловской области локализован на площади 9 тыс. кв. м.

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