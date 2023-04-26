Пожар в свердловском посёлке Сосьва локализован на 9 тысячах квадратных метров

Пожар в посёлке Сосьва Свердловской области локализован на площади 9 тыс. кв. м, сообщает МЧС России.

«Пожар в посёлке Сосьва локализован на площади 9 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности.

Отмечается, что сотрудники ведомства спасли от пожара порядка 1,2 тыс. домов.

Также сообщается, что огнеборцы проложили магистральные линии от реки Сосьва для подачи воды к месту тушения.

Ранее стало известно, что число строений, сгоревших в посёлке Сосьва в Свердловской области, достигло почти 100.