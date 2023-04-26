В Свердловской области локализовали большинство лесных и техногенных пожаров

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Большинство техногенных и лесных пожаров локализовали в Свердловской области. Об этом заявили в региональном Департаменте информационной политики.

«В Свердловской области локализовано большинство техногенных и лесных пожаров», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что силы МЧС, Авиалесоохраны, противопожарной службы, добровольческих пожарных дружин взяли под контроль крупные пожары на территории Свердловской области.

Ранее стало известно, что оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.

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