В Свердловской области локализовали большинство лесных и техногенных пожаров
«В Свердловской области локализовано большинство техногенных и лесных пожаров», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что силы МЧС, Авиалесоохраны, противопожарной службы, добровольческих пожарных дружин взяли под контроль крупные пожары на территории Свердловской области.
Ранее стало известно, что оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.