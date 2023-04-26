Число погибших при пожаре в посёлке Сосьва Свердловской области увеличилось до двух
- РИА Новости
Об этом ведомство написало в Telegram.
«Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки ещё одного человека», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, погибшей оказалась пожилая женщина, которая проживала в этом доме.
Ранее СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.
URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.