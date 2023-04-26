Число погибших при пожаре в посёлке Сосьва Свердловской области увеличилось до двух

Количество погибших в результате пожара в посёлке Сосьва Свердловской области увеличилось до двух человек, сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов по улице Ленина обнаружены обгоревшие останки ещё одного человека», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибшей оказалась пожилая женщина, которая проживала в этом доме.

Ранее СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.

URA.RU сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за пожаров.