Суд арестовал фигуранта дела о пожаре в Сосьве Свердловской области

Серовский районный суд заключил под стражу одного из фигурантов дела о пожаре в Сосьве Свердловской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Его арестовали до 26 июня 2023 года.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество погибших в результате пожара в посёлке увеличилось до двух.

Власти Свердловской области выделят порядка 95 млн рублей для выплат пострадавшим в результате пожара жителям посёлка Сосьва.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в посёлке Сосьва после пожара.