Онищенко высказался о ситуации с новым подвидом COVID-19 в мире

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в мире прирост зарегистрированных случаев коронавируса за сутки составляет 0,01%, несмотря на появление нового подвида.

В ходе беседы в пресс-центре НСН он привёл в пример ситуацию в Индии, где появился новый подвариант коронавируса XB.1.16.

«Сообщалось, что в Индии увеличилась в 13 раз заболеваемость, но эти цифры вырваны из контекста. При этом за сутки в Индии число заболевших составило 7633, в стране живет 1 млрд 400 млн человек», — заявил Онищенко.

Это заболеваемость на уровне статистической погрешности, заключил заслуженный врач России.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.

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