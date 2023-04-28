Онищенко высказался о ситуации с новым подвидом COVID-19 в мире
В ходе беседы в пресс-центре НСН он привёл в пример ситуацию в Индии, где появился новый подвариант коронавируса XB.1.16.
«Сообщалось, что в Индии увеличилась в 13 раз заболеваемость, но эти цифры вырваны из контекста. При этом за сутки в Индии число заболевших составило 7633, в стране живет 1 млрд 400 млн человек», — заявил Онищенко.
Это заболеваемость на уровне статистической погрешности, заключил заслуженный врач России.
Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.