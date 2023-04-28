Путин: надо создать операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг

Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо создать специальных операторов, которые будут закупать БПЛА и отдавать их в лизинг.

Он назвал создание специальных операторов, которые будут осуществлять крупные закупки и предоставлять в лизинг БПЛА, замечательным механизмом.

Президент добавил, что необходимо помогать бизнесу на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

Путин также заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

Он уточнил, что речь идёт о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников.

Кроме того, по его словам, отсутствие инфраструктуры и шаблоны мешают развитию сферы беспилотников.

Как отметил Путин, действуя по старым лекалам и при этом считая, что так обеспечивается безопасность, сдерживается развитие этой сферы.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что объём госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 млрд рублей.

По его словам, данный госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием.