Путин предложил со школ начинать учить управлению дронами
По словам президента, необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в разных областях.
Путин уточнил, что речь идёт о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников.
«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — отметил он.
Президент также отметил, что беспилотная отрасль является очень перспективной, объём отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей.