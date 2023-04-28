Путин предложил со школ начинать учить управлению дронами

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Российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

По словам президента, необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в разных областях.

Путин уточнил, что речь идёт о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников.

«Полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — отметил он.

Президент также отметил, что беспилотная отрасль является очень перспективной, объём отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей.

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