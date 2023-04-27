Путин заявил, что объём инвестиций в беспилотную отрасль может достичь 1 трлн рублей

Короткая ссылка
Беспилотная отрасль является очень перспективной, объём отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что объём инвестиций в беспилотную отрасль может достичь 1 трлн рублей

    «Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное», — сказал он на мероприятии в индустриальном парке «Руднево».

    Путин подчеркнул, что при активной работе бизнеса и государства объём инвестиций может достичь 1 трлн рублей.

    Ранее стало известно, что группа компаний «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить