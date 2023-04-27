Путин заявил, что объём инвестиций в беспилотную отрасль может достичь 1 трлн рублей

Беспилотная отрасль является очень перспективной, объём отечественных инвестиций может достичь 1 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное», — сказал он на мероприятии в индустриальном парке «Руднево».

Путин подчеркнул, что при активной работе бизнеса и государства объём инвестиций может достичь 1 трлн рублей.

Ранее стало известно, что группа компаний «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов.