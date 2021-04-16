В России началось строительство первого завода ударных беспилотников
- РИА Новости
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Завод будет располагаться в Дубне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Кронштадта».
Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тыс. кв. м.
Отмечается, что запуск производства намечен на ноябрь 2021 года.
В пресс-службе добавили, что «инвестиции в проект составят более 4 миллиардов рублей». В компании также уточнили, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет направлять свыше 900 млн рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет.
Компания «Кронштадт» ведёт разработку беспилотного комплекса группового применения «Молния», тяжёлых ударных БПЛА «Гром» и «Иноходец», также известного как «Орион».
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