Белоусов: объём госзаказа на беспилотники в России составит порядка 200 миллиардов рублей

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Объём госзаказа на беспилотники в России до 2030 года составит порядка 200 млрд рублей, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, данный госзаказ включает в себя закупки беспилотников и услуг на их основе со стороны органов власти, госкорпораций и компаний с госучастием.

«В текущем году объём такого заказа составит 4,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей — средства федерального бюджета», — отметил Белоусов.

При этом в период с 2024 по 2026 год потенциальный согласованный госзаказ суммарно составит порядка 92 млрд рублей, до 2030 года — порядка 200 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем подчеркнул, что отсутствие инфраструктуры и шаблоны мешают развитию сферы беспилотников.

По его словам, действуя по старым лекалам и при этом считая, что так обеспечивается безопасность, сдерживается развитие этой сферы.

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