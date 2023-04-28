Путин: шаблоны и отсутствие инфраструктуры мешают развитию сферы беспилотников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем заявил, что отсутствие инфраструктуры и шаблоны мешают развитию сферы беспилотников.

«Прежде всего, речь идёт об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах», — отметил президент.

По словам Путина, действуя по старым лекалам и при этом считая, что так обеспечивается безопасность, сдерживается развитие этой сферы.

Российский лидер также заявил, что курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах.

Он уточнил, что речь идёт о важности подобных навыков для агрономов, строителей, энергетиков и транспортников.