Специалист по закупкам брендовых вещей рассказала о стоимости сумок Блиновской

Специалист по закупкам брендовых вещей Алеся С. в беседе с RT заявила, что на видео обыска дома блогера Елены Блиновской видны сумки на десятки миллионов рублей.

Ранее МВД России опубликовало видео процесса обыска дома у Блиновской.

Специалист сообщила, что в коллекции блогера крайне редкая сумка Hermès Birkin, достать которую «практически невозможно», стоимость — более 1,7 млн рублей.

«Как правило, такие лоты покупают по завышенной стоимости от бутика с целью обладать. Единицам байеров доступна такая опция», — заявила Алеся С.

Эксперт сообщила, что самая дешёвая сумка Hermès стоит €8 тыс. (более 700 тыс. рублей). Исходя из опубликованных кадров, можно сделать вывод, что у Блиновской сумки на десятки миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.