МВД России опубликовало видео обыска у Блиновской

МВД России опубликовало видео процесса обыска дома у блогера Елены Блиновской.

На кадрах запечатлены дорогая техника, одежда и украшения в доме Блиновской.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.