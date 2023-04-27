Брат Блиновской заявил, что последний раз виделся с сестрой месяц назад

Брат блогера Елены Блиновской Александр Останин рассказал RT, что раньше они работали вместе в ветклинике, а потом она начала развивать марафоны и «стала самостоятельной».

По словам мужчины, последний раз он виделся с сестрой примерно месяц назад.

«О задержании вот узнал — ссылку мне прислали. Пока она ко мне не обращалась. Если Лена обратится за помощью — чем смогу, помогу, конечно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.

По имеющимся данным, Блиновская накануне задержания сотрудниками правоохранительных органов рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве.