Брат Блиновской заявил, что последний раз виделся с сестрой месяц назад
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По словам мужчины, последний раз он виделся с сестрой примерно месяц назад.
«О задержании вот узнал — ссылку мне прислали. Пока она ко мне не обращалась. Если Лена обратится за помощью — чем смогу, помогу, конечно», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.
Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.
По имеющимся данным, Блиновская накануне задержания сотрудниками правоохранительных органов рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве.