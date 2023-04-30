Россиянам посоветовали жарить шашлык из баранины и свинины на дровах из берёзы и липы

Специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, для жарки каких мясных продуктов подойдут дрова из дуба и яблони, а для каких видов стоит выбрать берёзовые дрова.

«Для разных видов мяса рекомендуется выбирать угли разных пород дерева. Например, для шашлыка из птицы подойдут любые косточковые породы деревьев, а для баранины и свинины — вишня, берёза или липа», — посоветовал он.

По словам эксперта онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, липу также любит говядина.

«Ещё к данному мясу подойдут берёза и косточковые породы. Уголь из фруктовых деревьев рекомендуется использовать для приготовления на огне рыбы, субпродуктов, а также дичи. Ценители барбекю для жарки мяса однозначно выбирают натуральное дерево, ведь после сгорания оно отлично держит жар», — заявил эксперт.

Однако часто вместо дров используют готовый уголь. Как пояснила Соколов, он удобен в применении и горит продолжительное время. Но минусы у этого вида топлива тоже есть: специфический запах и большое количество сажи.

«Древесные брикеты также подходят для жарки мяса. В отличие от углей, они тлеют чуть дольше, однако стоят дороже. Самая частая ошибка — не смотреть на вид древесины. Последствием данного необдуманного решения может стать испорченное блюдо. Потому что, например, если вы взяли с собой на пикник дрова из хвойных пород (сосна, ель и другие), то рискуете получить мясо с горечью и привкусом смолы», — заявил собеседник RT.

Он предупредил, что, покупая дрова с рук, важно убедиться в том, что они сухие.

«Сырые дрова будут плохо гореть, вы не сможете пожарить шашлык или будете готовить его очень долго. Иногда на дерево попадают разные вещества, которые при горении будут источать неприятный запах. Мясо обязательно пропитается им. Не используйте строительную древесину или специальные дрова для камина — их обрабатывают различными веществами, которые могут попасть в пищу, что небезопасно для здоровья. Выбирайте лиственные породы, которые не имеют смолы и при горении не трещат и не искрятся», — заключил специалист.

Ранее в Роскачестве рассказали RT, что приступать к жарке шашлыка можно, когда угольки покрылись белой «сединой».