Диетолог Дюваль: напиток из чайного гриба укрепляет иммунитет
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«Чем у человека качественнее и больше микрофлора, тем лучше он себя чувствует и тем крепче его здоровье», — сказала Дюваль «Москве 24».
Так, она посоветовала употреблять по 200—400 мл напитка из чайного гриба в день.
Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.