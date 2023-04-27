Диетолог Дюваль: напиток из чайного гриба укрепляет иммунитет

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных свойствах чайного гриба. В частности, по её словам, напиток из этого продукта позитивно влияет на организм за счёт доставки полезных бактерий в микрофлору кишечника.

«Чем у человека качественнее и больше микрофлора, тем лучше он себя чувствует и тем крепче его здоровье», — сказала Дюваль «Москве 24».

Так, она посоветовала употреблять по 200—400 мл напитка из чайного гриба в день.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.