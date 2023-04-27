RT: Блиновская на бизнес-форуме АМОКОНФ в Москве накануне задержания вела себя как обычно

Основатель amoCRM Михаил Токовинин, выступавший на бизнес-форуме АМОКОНФ, заявил, что блогер Елена Блиновская во время своего выступления на мероприятии вела себя как обычно.

«Она была бодра, весела, довольна своим выступлением и конференцией в общем. Ничего необычного я не заметил», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.

По имеющимся данным, Блиновская накануне задержания сотрудниками правоохранительных органов рассказывала о своём успехе на бизнес-форуме Amoconf в Москве.