Фальков: более 36 тысяч бюджетных мест выделено для абитуриентов из новых регионов

Свыше 36 тыс. бюджетных мест будет выделено для абитуриентов из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«У нас в этом году впервые есть распределение на новые территории, новые регионы, и всего выделено 36 194 места из 620 278 мест», — цитирует его ТАСС.

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