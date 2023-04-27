Фальков: более 36 тысяч бюджетных мест выделено для абитуриентов из новых регионов

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Свыше 36 тыс. бюджетных мест будет выделено для абитуриентов из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Фальков: более 36 тысяч бюджетных мест выделено для абитуриентов из новых регионов
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«У нас в этом году впервые есть распределение на новые территории, новые регионы, и всего выделено 36 194 места из 620 278 мест», — цитирует его ТАСС.

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