Вице-спикер ГД Чернышов поддержал переработку перечней специальностей высшего образования

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил в беседе с RT необходимость переработки перечней специальностей высшего образования.

По его словам, такое решение можно назвать абсолютно выверенным и чётким. Кроме того, как подчеркнул парламентарий, это позволит ряду специальностей «адаптироваться под запрос рынка».

«Сделать возможным приведение к единому знаменателю всех лучших практик советского периода, классической русской школы и нынешней практики», — объяснил он.

В связи с этим, по его мнению, нужна переработка перечней, чтобы понять, сколько лет подготовки требует та или иная специальность.

«Безусловно, мы понимаем, что врачей, медицинский персонал будут готовить шесть лет, как это было всегда. Уверен, что ряд технических и финансовых специальностей можно уместить и в четыре года», — заявил вице-спикер Госдумы.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал в ближайшее время переработку перечней специальностей высшего образования.

В 2022 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования.

По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена.