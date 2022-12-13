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Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос внедрения в вузах курса истории религий

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Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов учебного курса по истории религий России.
Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос внедрения в вузах курса истории религий
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

«Минобрнауки России... рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России», — говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственными назначены министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, помощник российского лидера Владимир Мединский и глава СВР Сергей Нарышкин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение главных священных произведений традиционных религиозных течений, представленных в России.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT поддержал дополнение школьной программы обязательным изучением священных текстов.

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