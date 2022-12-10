В ГД предложили дополнить школьную программу обязательным изучением священных текстов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение главных священных произведений традиционных религиозных течений, представленных в России. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как пояснил Милонов, «токсичные идеологии гендерного разнообразия, сексуальной распущенности и отказа от христианского наследия не находят поддержки в нашей стране ни среди властей, ни среди народа».

Такая последовательная позиция России в части защиты гуманистических основ вызывает симпатии всех народов мира, пояснил депутат.

По его словам, последние законодательные нормы, одобренные Госдумой и президентом России Владимиром Путиным в части защиты отечественного культурного пространства, явно свидетельствуют о консолидированном взгляде на будущее страны.

«В данной связи прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение (ознакомление) главных священных произведений (текстов, книг) традиционных религиозных течений, представленных в нашей стране: Библии, Корана, Талмуда, Трипитаки», — говорится в тексте обращения.

По его мнению, знание основ традиционных религий будет способствовать культурному и духовному развитию школьников.

Помимо этого, ознакомление с канонами и положениями иных религий будет являться профилактикой распространения экстремистских течений среди подрастающего поколения, заключил собеседник RT.

Ранее Милонов предложил создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов.