В ГД предложили создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит гражданам решать проблемы, связанные с неправомерными действиями коллекторов. Копия обращения на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева имеется в распоряжении RT.

Как отметил Милонов, цифровые технологии всё глубже проникают в повседневную жизнь россиян.

Он добавил, что цифровые сервисы в будущем включат в себя «всё больше сфер жизни и жизненных проблем, с которыми сталкиваются люди».

При этом депутат подчеркнул, что огромное число соотечественников «ежедневно ведут борьбу» с различными коллекторскими организациями, пренебрегающими законом.

Более того, множество людей можно назвать случайными жертвами коллекторов — это однофамильцы должников, близкие и дальние родственники, сослуживцы, заявил собеседник RT.

По словам парламентария, в большинстве случаев люди не имеют представления, куда и кому можно направить жалобу на неправомерные действия коллекторов и подобных организаций.

«В данной связи прошу Вас разработать дополнительный цифровой сервис на базе единого портала государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», который позволит гражданам в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и иных подобных организаций», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам.