В России предлагают запретить передавать коллекторам данные о клиентах-пенсионерах

Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам. Копия документа есть в распоряжении RT.

Его вносят в Госдуму депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищёв, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, Юрий Напсо, Андрей Свинцов, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

Отмечается, что законопроект подготовлен в целях защиты прав и законных интересов пенсионеров, имеющих просроченную задолженность перед кредитными организациями.

«На высокую закредитованность пенсионеров указал президент России Владимир Путин. Банки легко и с удовольствием выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, поскольку у этой категории людей есть постоянный и стабильный доход. Однако затем пенсионеры, взявшие такой кредит, становятся вечными должниками», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время, как уточняют авторы проекта, запрет на осуществление уступки требований в отношении долгов заёмщика, являющегося пенсионером, в действующем законодательстве отсутствует.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в ст. 5 федерального закона «О потребительском кредите (займе)», предусматривающие, что условия договора включают в себя запрет передачи кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита в случае его заключения с пенсионером. Соответствующие изменения предлагается внести также в ст. 1 федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Установление указанного запрета на осуществление кредитором уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа), заключаемого с пенсионером, означает, что кредитор не вправе передавать персональные данные заёмщика-пенсионера коллекторам», — говорится в пояснительной записке.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников. По словам главы государства, это нужно прекратить.