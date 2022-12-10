В РПЦ поддержали дополнение школьной программы обязательным изучением священных текстов

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT прокомментировал предложение о дополнении школьной программы обязательным изучением священных текстов.

«Я могу сказать, что образовательные программы действительно немыслимы без знания учащимися по крайней мере первичной информации об основных священных текстах, которые являются основными для традиционных религий России», — считает Кипшидзе.

Он также отметил, что сейчас священные произведения изучаются в курсах основ религиозных культур и светской этики.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение главных священных произведений традиционных религиозных течений, представленных в России.

По его мнению, знание основ традиционных религий будет способствовать культурному и духовному развитию школьников.