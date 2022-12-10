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В РПЦ поддержали дополнение школьной программы обязательным изучением священных текстов

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RT
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с RT прокомментировал предложение о дополнении школьной программы обязательным изучением священных текстов.
В РПЦ поддержали дополнение школьной программы обязательным изучением священных текстов
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«Я могу сказать, что образовательные программы действительно немыслимы без знания учащимися по крайней мере первичной информации об основных священных текстах, которые являются основными для традиционных религий России», — считает Кипшидзе.

Он также отметил, что сейчас священные произведения изучаются в курсах основ религиозных культур и светской этики.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в общеобразовательную школьную программу обязательное изучение главных священных произведений традиционных религиозных течений, представленных в России.

По его мнению, знание основ традиционных религий будет способствовать культурному и духовному развитию школьников. 

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