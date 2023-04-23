Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским и инженерным специальностям

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по увеличению количества бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям в вузах.
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским и инженерным специальностям
  • РИА Новости

«Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах», — говорится в сообщении правительства.

Также Минобрнауки, Минфин и Минпромторг должны подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приёма на бюджетное обучение по инженерно-техническим специальностям.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал в ближайшее время переработку перечней специальностей высшего образования.

В 2022 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования.

По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена.

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