Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским и инженерным специальностям
- РИА Новости
«Минздраву, Минобрнауки и Минпросвещения совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами власти поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским специальностям в колледжах и вузах», — говорится в сообщении правительства.
Также Минобрнауки, Минфин и Минпромторг должны подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приёма на бюджетное обучение по инженерно-техническим специальностям.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков анонсировал в ближайшее время переработку перечней специальностей высшего образования.
В 2022 году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил организовать проверку перечня специальностей высшего образования.
По его мнению, некоторые направления можно перевести в разряд среднего профессионального звена.