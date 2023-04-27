Диетолог Михалёва опровергла миф о вреде коровьего молока
Обычно таким продуктам приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, аутоиммунные заболевания, ожирение, однако это не так, заявила Михалёва в беседе с «Известиями».
В первую очередь молоко и молочные продукты являются источниками кальция в питании человека. Кальций необходим в рационе детей, подростков, беременных и кормящих женщин, а также людей старше 50 лет. Кроме того, молоко богато белком, который быстро переваривается и усваивается в организме, резюмировала Михалёва.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.