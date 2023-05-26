В Москве курьер службы доставки продуктов за день может заработать около 5 тысяч рублей

Представители пресс-служб «СберМаркета» и «ВкусВилла» рассказали RT, сколько курьеров, которые сотрудничают с их сервисами, доставляют покупателям продукты ежедневно, какие заказы они развозят и как много могут заработать.

Так, в «СберМаркете» отметили, что, например, в Москве продукты еженедельно доставляют около 3,8 тыс. курьеров. За день работы в столице их вознаграждение в дни повышенного спроса может составлять до 10 тыс. рублей, в обычные дни — около 5 тыс. рублей. Здесь учитывается доставка из супермаркетов и гипермаркетов.

Говоря о способах передвижения курьеров и доставки продуктов, в «СберМаркете» уточнили, что их представители ездят на автомобилях и электровелосипедах: «Так быстрее, они меньше устают и при этом успевают доставить за смену больше заказов, что положительно влияет на их вознаграждение».

«Кроме этого, «СберМаркет» предлагает пешим курьерам доставлять удобные для них заказы, а при расчёте вознаграждения учитывается вес заказа, расстояние и время, затраченное на доставку», — добавили в пресс-службе площадки.

Одним из самых крупных заказов, который доставил курьер клиенту из супермаркета, стала питьевая вода: на автомобиле заказчику привезли 20 бутылок по 5 л. Из гипермаркета однажды доставили садовую мебель. Самым мелким был заказ, который весил всего 1,3 кг. В него вошли банка детского питания, корм для животных и лекарства.

В случае если клиент сделал заказ, но не смог его получить, покупку возвращают в магазин или утилизируют — это зависит от категорий приобретённых товаров. Однако такие ситуации происходят крайне редко, резюмировали в пресс-службе «СберМаркета».

Со своей стороны, во «ВкусВилле» заявили, что ежедневно в городах, где есть их магазины, заказы для покупателей доставляют 7—9 тыс. курьеров. Большая часть доставщиков ездит на автомобилях, 20% от общего числа — велокурьеры.

«Заработок зависит от самого курьера — подработка во «ВкусВилле» подразумевает, что человек может самостоятельно выстраивать свой график, решать, сколько часов и какое количество дней он будет доставлять заказы... Курьеры получают выплаты за выполненные заказы ежедневно после окончания работы. Доход активно работающего курьера в дни повышенной нагрузки в среднем составляет 5—7 тыс. рублей в день», — уточнили в пресс-службе сервиса.

В целом вознаграждение доставщика зависит от множества факторов: зоны доставки и условий работы в ней, спроса на доставку в конкретном районе, погодных условий, объёма заказа, вида транспорта, который использует курьер, и прочего. Обычно оно варьируется от 90 до 350 рублей за каждый доставленный заказ.

«В периоды повышенной нагрузки мы стараемся мотивировать курьеров — они получают дополнительные выплаты за выполненные заказы. В обычное время курьер зарабатывает примерно 5 тыс. рублей в день», — добавили во «ВкусВилле».

При этом у курьеров площадки есть возможность самостоятельно решать, какое количество заказов в день они успеют доставить, а также насколько тяжёлым будет их груз. Обычно опытные сотрудники, которые хорошо ориентируются в своём районе, берут больше заказов, а новички — меньше.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков сообщил, что доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025—2030 годах.