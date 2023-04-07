Минпромторг: доставка еды беспилотниками может появиться в России после 2025 года

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков в эфире радио Sputnik сообщил, что доставка товаров и еды беспилотниками может заработать в России в 2025–2030 годах.

«Технически это уже делается, а юридически — это надо всё дооформить, потому что Москва с точки зрения разрешения пролётов, всех этих вещей — вообще город сложный», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли такая услуга доступна в 2025 или 2030 году, первый замминистра ответил: «Между ними».

Ранее нутрициолог сервиса доставки здоровой еды Grow Food Елена Свиридова рассказала, что попытка справиться со стрессом, усталостью и негативными эмоциями с помощью еды свидетельствует о склонности к эмоциональному перееданию. Такое психологическое переедание может негативно сказаться на здоровье. В беседе с «Известиями» Свиридова объяснила, как отличить реальный голод от эмоционального.