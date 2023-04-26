ТАСС: сжигание опилок с нарушением техники безопасности привело к пожару в посёлке Сосьва
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Как установлено предварительно, к пожару привело сжигание опилок на местной лесопилке. При этом была нарушена техника безопасности», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что СК возбудил два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.
Жительница Сосьвы Наталья Чернышова рассказала RT о пожаре в посёлке.
26 апреля оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.