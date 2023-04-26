Жительница Сосьвы рассказала о пожаре в посёлке

Жительница Сосьвы Наталья Чернышова рассказала RT о пожаре в посёлке.

«Над нами кружит вертолёт. Дышать практически нечем, вокруг горит лес... Мы боимся ветра больше всего», — заявила она.

По её словам, вчера огонь подошёл к населённому пункту с двух частных пилорам всего за пару часов, местные жители пытались в том числе своими силами потушить его.

«Я была в эпицентре пожара. Мне позвонила дочь и попросила забрать внука — огонь уже подбирался к ним. Я бежала сломя голову: с одной стороны дороги горели дома, с другой — магазин. Меня обдавало жаром, как на сковородке. Соседнее жилище уже полыхало. Сначала я думала, что это дом дочери и я её потеряла. В итоге мы отстояли его. Зять сел на трактор и начал всё, что горело рядом, сдвигать в сторону», — рассказала Чернышова.

Она отметила, что сотни людей остались без домов.

Ранее сообщалось, что СК завёл два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.