Врач Савельева: экстренную прививку от клещевого энцефалита можно сделать при риске инфицирования
- РИА Новости
Экстренная вакцинация применяется в случае, если пациент пропустил сроки обычной вакцинации, уточнила она для РИАМО.
«Вакцина, введённая по такой схеме, создаёт такой же стойкий иммунитет, как и при стандартной схеме вакцинации. В зависимости от вида вакцины иммунный ответ формируется в течение 21—28 дней», — сказала Савельева.
По её словам, вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год. Однако стоит учитывать, что с момента второй прививки должно пройти не менее двух недель до возможного контакта с насекомым-переносчиком.
Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.