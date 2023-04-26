Врач Савельева: экстренную прививку от клещевого энцефалита можно сделать при риске инфицирования

Короткая ссылка
Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, что существует экстренная вакцинация от клещевого энцефалита на случай, если есть опасность инфицирования.
Врач Савельева: экстренную прививку от клещевого энцефалита можно сделать при риске инфицирования
  • РИА Новости

Экстренная вакцинация применяется в случае, если пациент пропустил сроки обычной вакцинации, уточнила она для РИАМО.

«Вакцина, введённая по такой схеме, создаёт такой же стойкий иммунитет, как и при стандартной схеме вакцинации. В зависимости от вида вакцины иммунный ответ формируется в течение 21—28 дней», — сказала Савельева.

По её словам, вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год. Однако стоит учитывать, что с момента второй прививки должно пройти не менее двух недель до возможного контакта с насекомым-переносчиком.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить