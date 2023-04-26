Врач Савельева: экстренную прививку от клещевого энцефалита можно сделать при риске инфицирования

Старший врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева рассказала, что существует экстренная вакцинация от клещевого энцефалита на случай, если есть опасность инфицирования.

Экстренная вакцинация применяется в случае, если пациент пропустил сроки обычной вакцинации, уточнила она для РИАМО.

«Вакцина, введённая по такой схеме, создаёт такой же стойкий иммунитет, как и при стандартной схеме вакцинации. В зависимости от вида вакцины иммунный ответ формируется в течение 21—28 дней», — сказала Савельева.

По её словам, вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год. Однако стоит учитывать, что с момента второй прививки должно пройти не менее двух недель до возможного контакта с насекомым-переносчиком.

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.