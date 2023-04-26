Губернатор Свердловской области ввёл режим повышенной готовности из-за пожаров
- РИА Новости
«Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Министерству общественной безопасности региона поручили обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть задействованы в тушении возгораний.
Также ГУ МЧС по Свердловской области поставили задачу обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.
Ранее сообщалось, что СК возбудил два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.
Жительница Сосьвы Наталья Чернышова также рассказала RT о пожаре в посёлке.
26 апреля оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.
В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что большинство техногенных и лесных пожаров на территории региона локализовано.