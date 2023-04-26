Губернатор Свердловской области ввёл режим повышенной готовности из-за пожаров

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Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области в связи с пожарами. Об этом говорится в заявлении администрации региона.
Губернатор Свердловской области ввёл режим повышенной готовности из-за пожаров
  • РИА Новости

«Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерству общественной безопасности региона поручили обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть задействованы в тушении возгораний.

Также ГУ МЧС по Свердловской области поставили задачу обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.

Жительница Сосьвы Наталья Чернышова также рассказала RT о пожаре в посёлке.

26 апреля оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что большинство техногенных и лесных пожаров на территории региона локализовано.

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