Губернатор Свердловской области ввёл режим повышенной готовности из-за пожаров

Режим повышенной готовности ввели в Свердловской области в связи с пожарами. Об этом говорится в заявлении администрации региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев ввёл режим повышенной готовности в связи с пожарами в населённых пунктах Свердловской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерству общественной безопасности региона поручили обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть задействованы в тушении возгораний.

Также ГУ МЧС по Свердловской области поставили задачу обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.

Ранее сообщалось, что СК возбудил два дела по факту пожара в посёлке Сосьва в Свердловской области.

Жительница Сосьвы Наталья Чернышова также рассказала RT о пожаре в посёлке.

26 апреля оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильёй Денисовым прибыла в Свердловскую область, где произошли крупные пожары.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что большинство техногенных и лесных пожаров на территории региона локализовано.