Врач Сапего посоветовал людям с болезнями сердца исключить из рациона колбасу

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Врач-терапевт Георгий Сапего посоветовал не употреблять колбасу людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов.
Врач Сапего посоветовал людям с болезнями сердца исключить из рациона колбасу
  • Gettyimages.ru

В колбасах содержится много соли, которая провоцирует повышение артериального давления, и много животных насыщенных жиров, способствующих повышению уровня «плохого» холестерина в крови, сообщил врач в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, такие продукты содержат обработанное мясо, а значит, и канцерогенные вещества, которые повышают риск развития рака, отметил Сапего.

Он посоветовал не употреблять колбасу людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов во избежание риска инсульта или инфаркта, а также порекомендовал исключить её из рациона детей и беременных.

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