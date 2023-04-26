Врач Сапего посоветовал людям с болезнями сердца исключить из рациона колбасу

Врач-терапевт Георгий Сапего посоветовал не употреблять колбасу людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов.

В колбасах содержится много соли, которая провоцирует повышение артериального давления, и много животных насыщенных жиров, способствующих повышению уровня «плохого» холестерина в крови, сообщил врач в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, такие продукты содержат обработанное мясо, а значит, и канцерогенные вещества, которые повышают риск развития рака, отметил Сапего.

Он посоветовал не употреблять колбасу людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов во избежание риска инсульта или инфаркта, а также порекомендовал исключить её из рациона детей и беременных.

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