Диетолог Соломатина посоветовала дождаться сезонной клубники

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать натуральную клубнику, не содержащую антибиотиков.

«Сезон клубники начинается в конце мая — начале июня в столице. Сейчас её везут издалека. Для того чтобы клубника не портилась, её обрабатывают в том числе антибиотиками», — прокомментировала она для «Вечерней Москвы».

Учёные и врачи встревожены тем, что устойчивость к антибиотикам продолжает расти, отметила специалист. Сегодня как никогда важно ограничить использование антибиотиков, подчеркнула Соломатина.

Антибиотики в продуктах питания не пахнут и никак себя не проявляют.

Клубника — скоропортящийся продукт. Если привозная ягода выглядит, как будто её только что сорвали, не стоит её покупать, подытожила диетолог.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью НСН рассказала, что употребление парниковой клубники, которая может содержать большое количество антибиотиков, опасно для здоровья, в том числе из-за риска развития аллергической реакции.