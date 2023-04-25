«Известия»: кабмин одобрил законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак

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Правительство России одобрило законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак.
«Известия»: кабмин одобрил законопроект, дающий регионам право усыплять бездомных собак
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Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в правительстве согласились с необходимостью наделить губернаторов и законодательные собрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными с учётом мнения местного населения.

Ранее депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.

16 апреля в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома. Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.

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