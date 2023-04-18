Начальника ЖКХ Оренбурга задержали после гибели ребёнка при нападении стаи бродячих собак

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребёнка, которого загрызла стая бродячих собак.

Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

«Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Стая бездомных собак напала на мальчика, когда он гулял в районе своего дома. Ребёнок скончался на месте.

Ранее Newinform сообщил, что в Иркутске семилетний ребёнок получил травмы в результате нападения стаи бездомных собак.