Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак в ряде случаев

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Депутаты Оренбургского законодательного собрания направили в Госдуму и Совфед инициативу законопроекта, предлагающую усыплять агрессивных бездомных собак.
Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак в ряде случаев
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«Депутаты областного парламента предложили не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления», — говорится в сообщении парламента.

Умерщвление животных гуманными методами предлагается лишь как крайняя мера.

Такую процедуру предлагают сделать возможной при трёх случаях.

Например, при наличии у животного немотивированной агрессии, установленной специалистами, при необходимости прекращения непереносимых страданий животного или если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.

Ранее в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома.

Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.

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