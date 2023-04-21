Оренбургские депутаты предложили усыплять агрессивных бездомных собак в ряде случаев
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«Депутаты областного парламента предложили не возвращать собак на прежнее место после отлова и вернуть процедуру их умерщвления», — говорится в сообщении парламента.
Умерщвление животных гуманными методами предлагается лишь как крайняя мера.
Такую процедуру предлагают сделать возможной при трёх случаях.
Например, при наличии у животного немотивированной агрессии, установленной специалистами, при необходимости прекращения непереносимых страданий животного или если в течение 30 дней с момента поступления животного в приют не найден новый владелец.
Ранее в Оренбурге погиб ребёнок в результате нападения стаи бездомных собак во дворе собственного дома.
Начальника управления ЖКХ Оренбурга задержали по обвинению в халатности.