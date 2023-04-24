Врач Андреев: употребление миндаля и вишни может спровоцировать перекрёстную аллергию
Из всех аллергических заболеваний наиболее распространена респираторная аллергия на пыльцу деревьев, злаковых, сорных трав и других опыляемых насекомыми растений. А причиной возникновения синдрома перекрёстной аллергии является структурное сходство белков, содержащихся в некоторых плодах и овощах, объяснил специалист «Известиям».
Симптомы могут распространятся на слизистую оболочку полости рта, кожу, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, сердечно-сосудистую систему.
Тяжесть реакции при PFAS может варьироваться от незначительных респираторных проявлений до тяжёлых и даже фатальных анафилактических реакций, предупредил Андреев.
Тяжелые реакции чаще наблюдаются у пациентов, употребивших миндаль, абрикосы, вишню, сельдерей, чечевицу, персики, сливы и томаты, подчеркнул врач.
Ранее врач «Гемотеста» Давид Биченов в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о распространении омикрон-штамма коронавируса «арктур».