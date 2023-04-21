Путин обсудил с Совбезом меры профилактики правонарушений в образовательных организациях
Путин назвал эту проблему вопросом чрезвычайной важности.
«Мы... договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях России», — заявил он.
Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пневматического пистолета в школе.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
В Кировской области выделят 300 млн рублей на системы безопасности в детских садах и школах.