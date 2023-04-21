Путин обсудил с Совбезом меры профилактики правонарушений в образовательных организациях

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил дополнительные меры по предотвращению правонарушений в образовательных организациях.

Путин назвал эту проблему вопросом чрезвычайной важности.

«Мы... договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях России», — заявил он.

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