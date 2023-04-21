Путин обсудил с Совбезом меры профилактики правонарушений в образовательных организациях

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза обсудил дополнительные меры по предотвращению правонарушений в образовательных организациях.

Путин назвал эту проблему вопросом чрезвычайной важности.

«Мы... договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам. Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях России», — заявил он.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал старшеклассника, который стрелял из пневматического пистолета в школе.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

В Кировской области выделят 300 млн рублей на системы безопасности в детских садах и школах.